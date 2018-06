United relie Newark à Manhattan en hélicoptère

United Airlines a noué un partenariat avec la compagnie de vols en hélicoptère HeliFlite afin de proposer à ses clients des transferts à la demande entre Manhattan entre et l'aéroport de Newark. Les vols entre l'un des trois hélisurfaces de la Grosse Pomme et la plate-forme du New Jersey durent moins de 10 min.Il reste le prix, difficile à passer dans une politique voyages classique : CNBC indique que cette offre, mise en place mi-mai, coûte 2099 dollars jusqu'à 3 passagers et 2199 dollars pour 6 voyageurs. Le produit, pensé pour les voyageurs d'affaires très pressés, inclut également le transfert en voiture vers le terminal.United Airlines n'est pas la seule compagnie à compter sur les hélicoptères pour faire éviter les bouchons new-yorkais aux voyageurs d'affaires. Delta Air Lines propose un service similaire entre JFK et Manhattan depuis avril 2017