United simplifie l'embarquement à bord de ses avions

Cela peut sembler paradoxal, mais pour accélérer la procédure d'embarquement, United a réduit le nombre de ses lignes d'embarquement de cinq à deux, avec un processus d'appel échelonné et codé par couleur. La procédure a été testée sur plusieurs aéroports américains depuis le mois de juin, elle est maintenant étendue dans le monde entier.Avec une voie "1" bleue et une voie "2" verte, les employés de la compagnie aérienne appelleront d'abord les voyageurs fréquents, les militaires actifs et les familles voyageant avec des enfants de moins de deux ans pour embarquer en premier par la voie 1.L'ordre d'embarquement prévoit ensuite les clients de première classe et de classe affaires, ainsi que les passagers fréquents de niveau Platine et Or, par la voie 1. Ensuite, le groupe 2, composé de grands voyageurs du niveau Argent, certains détenteurs de cartes de crédit United et des voyageurs qui ont acheté un accès prioritaire ou des privilèges d'embarquement auprès du transporteur, entreront par la voie 2.En attendant, les membres des groupes Économie Plus, Économie unie et Économie de base, comprenant les groupes 3, 4 et 5, resteront assis jusqu'à ce que les groupes 1 et 2 aient embarqué, puis entreront par la voie 2. Les membres des groupes 1 et 2 qui arrivent en retard à la porte d'embarquement pourront embarquer par la porte 1.A noter que les utilisateurs de l'application United recevront de nouvelles notifications lorsque commencera l'embarquement pour leur vol.