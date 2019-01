Vinci Airports : plus de 240 millions de passagers en 2018

Le réseau Vinci Airports a géré 240 millions de voyageurs en 2018. Ce chiffre record comptabilise le trafic passagers de Londres Gatwick, dont le groupe a acheté 50,01% fin décembre. Sans prendre en compte l'intégration des performances de la plate-forme londonienne, le groupe a tout de même accueilli 195,2 millions de voyageurs à travers le mondeAu quatrième trimestre 2018, l'ensemble des plates-formes ont enregistré près de 48 millions de clients, soit une hausse de 7,2% à réseau comparable par rapport au quatrième trimestre 2017.En France, le trafic a fortement augmenté au quatrième trimestre, avec une croissance de 10,4% pour les 12 aéroports gérés par Vinci Airports et 4,6 millions de passagers accueillis. Sur l’ensemble de l’année, ces plates-formes ont géré 19,9 millions de voyageurs, soit une hausse de 9,4% par rapport à 2017.Franchissant le cap de 11 millions de passagers sur l’année 2018, le trafic des aéroports de Lyon-Saint Exupéry et Lyon-Bron est en progression de 7,4%, grâce à l’ouverture de plus de 25 nouvelles lignes, dont notamment vers Tel Aviv, Corfou, Catane ou Malaga.En croissance de 12,9% par rapport à 2017, l’installation de Nantes Atlantique franchit pour la première fois en 2018 le cap des 6 millions de passagers annuels, portée par l’ouverture de 14 nouvelles lignes.L’aéroport de Rennes Bretagne enregistre une croissance record de 18,3% en 2018, porté par la forte hausse du trafic domestique, notamment de la ligne d’easyJet vers Lyon.A Toulon Hyères, le trafic termine en hausse de 13,1%, grâce à l’ouverture par Air France d’une nouvelle ligne vers Roissy-CDG.