Vinci Autoroutes et BlaBlaCar: des navettes pour le covoiturage

Vinci Autoroutes et BlaBlaCar qui collaborent depuis 5 ans pour développer le covoiturage sur autoroute, ont choisi trois villes pour le lancement d'un service de navettes reliant une gare routière de centre-ville à un parking de covoiturage Vinci Autoroutes.Ce sont donc Carpentras (Vaucluse), Cahors (Lot), et Nogent le Rotrou (Eure-et-Loir) qui ont été sélectionnées pour accueillir ces navettes baptisées Ulys (en référence à la marque de Vinci). Celles-ci seront gratuites pour les covoitureurs jusqu’à septembre, puis coûteront 2 euros par trajet.Les navettes Ulys entre le péage d’Avignon Nord et la gare routière de Carpentras, et celles entre le péage de Cahors Nord et la gare ferroviaire de Cahors sont déjà opérationnelles. Celles de Nogent le Rotrou seront déployées avant la fin de l'été.