Vitres teintées, PV assuré

Les fleet managers et voyageurs d'affaires ont tout intérêt à vérifier que leur véhicule ne disposent pas de vitres trop teintées à l'avant. Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2017 il est obligatoire que les forces de l'ordre puissent distinguer au 1er coup d’œil le chauffeur et son passager. Pas moins de 23 500 amendes ont été dressées, autant de points de permis retirés (x3, car ce sont 3 points par infraction pour le conducteur).Comme toujours en cas de nouvelle infraction, la question se pose de l'application des textes. En l'occurrence, deux avocats ont obtenu l'annulation des poursuites en expliquant qu'il n'y avait aucun appareil pour juger de la transparence ou non des vitres, et que la sanction était ainsi subjective. De quoi agacer le délégué ministériel à la Sécurité routière qui souligne que d'autres infractions, comme la distance respectée ou non entre deux véhicules, n'étaient pas mesurées matériellement. Il reste que pour éviter tout débat - et PV - il suffit de s'assurer que l'infraction ne peut pas être "caractérisée"...Attention, cela a été verbalisé, les films publicitaires pour identifier les véhicules sont concernés par l'interdiction. Ils ne peuvent être posés que sur les vitres et la lunette arrière du véhicule professionnel.