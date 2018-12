Voici la liste des pires mots de passe pour les voyageurs d'affaires

Plus de 6 voyageurs d’affaires sur 10 sont inquiets au sujet de la sécurité des données lors de leurs déplacements professionnels selon une récente étude de CWT . Pourtant, les mots de passe d'une simplicité extrêmement sont encore légion dans la vie quotidienne des professionnels en déplacement.Pour SplashData qui a analysé plus de 5 millions de mots de passe qui ont fuité sur Internet en 2018, "123456" et "password" est une nouvelle fois le duo de tête de son classement annuel des pires mots de passe. Les 5 suivants ne sont pas, non plus, d'une grande complexité pour les pirates informatiques puis se sont tous des suites de chiffres logiques.On remarque que certains internautes ont cherché de nouveaux codes pour bloquer les intrus. Mais, les nouveaux arrivés "donald", "princess", "666666" ne font pas le poids face aux hackers. Si " !@#$^&* " - 20e de ce classement - paraît complexe, l’unicité des types de caractères choisis en font une passoire au même titre que les autres.Afin de ne pas avoir un mot de passe trop simple pour les pirates informatiques, SplashData donne 3 conseils aux voyageurs d'affaires :(passphrases) de 12 caractères minimum incorporant aussi des caractères spéciaux.- utiliser deset/ou appareil électronique.- avoir recours à desaléatoires.Par ailleurs, Vincent Merlin, Directeur Marketing EMEA et APJ chez Proofpoint, avait récemment confier à DéplacementsPros les bonnes pratiques permettant aux voyageurs d'affaires de protéger leurs données ainsi que celles de leur entreprise pendant leurs déplacements professionnels.1. 1234562. password3. 1234567894. 123456785. 123456. 1111117. 12345678. sunshine9. qwerty10. iloveyou11. princess12. admin13. welcome14. 66666615. abc123La liste complète est à retrouver ici.