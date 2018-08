CWT analyse la sécurité des données pendant un voyage d'affaires

Selon l'enquête de Carlson Wagonlit Travel, les voyageurs originaires d’Amérique sont beaucoup plus confiants (46 %) que leurs homologues d’Asie-Pacifique (28 %) ou d’Europe (27 %) pour la sécurité de leurs datas. En France, seulement 19% des voyageurs d’affaires sont certains de ne pas mettre en danger les données de leur entreprise lorsqu’ils sont en déplacements professionnels.



Autre constat, au niveau mondial trois situations seraient jugées dangereuses pour les datas : vol ou perte d'un ordinateur ou d'un appareil mobile (29 %), utilisation des réseaux Wi-Fi publics (21 %) et l'utilisation à l'extérieur d'un outil de travail (ordinateur, tablette…) pour 9 % des salariés interrogés.



Parmi les autres craintes évoquées, arrivent le partage involontaire de documents d’entreprise (9 %), l’accès à la messagerie professionnelle (8 %), l’ouverture d’un fichier ou une visite sur un site non autorisé (8 %) et l’élimination de documents papier (6 %).



Les voyageurs français sont quant à eux près de la moitié à s’estimer personnellement responsables de la sécurité des données liées à leur entreprise. 33% craignent la perte de leur outil de travail et 19% s'inquiètent de la sécurisation des datas avec les réseaux wifi.



Selon CWT, " Ces inquiétudes sont justifiées puisque près de la moitié des voyageurs d’affaires au niveau mondial (46%) et autant de voyageurs français craignaient une faille de sécurité lorsqu’ils essayaient de se connecter ou une fois en ligne. Ce n’est pas un problème isolé : 37 % des participants et notamment 41% des voyageurs français interrogés ont admis avoir téléchargé un document inconnu envoyé par un expéditeur inconnu. Une proportion égale au niveau mondial, et 39% des voyageurs d’affaires français ont déclaré avoir déjà ouvert un e-mail de phishing ".



Fort heureusement, la plupart des voyageurs d’affaires ont réagi lorsqu'ils ont été confrontés à une brèche de sécurité ou une violation des données : 37 % des voyageurs d’affaires, dont 25% des voyageurs français ont déclaré avoir immédiatement éteint leur appareil, 25 % - et surtout 40% des répondants français - l’ont signalé à leur entreprise et 34 % des voyageurs au niveau mondial, quand 29% des voyageurs français ont informé le service informatique de leur entreprise. Enfin, globalement 62 % des personnes interrogées ont confirmé savoir comment signaler correctement un e-mail de phishing, contre 53% pour les voyageurs français.



Pour Andrew Jordan, Executive Vice President & Chief Technology Officer de CWT, " Ces résultats montrent que les voyageurs ne sont pas suffisamment formés sur la protection des données d’entreprise ". De fait, moins de 20% des voyageurs d’affaires à l’échelle mondiale (même chiffre, env. 20% en France) ont déclaré avoir bénéficié d’informations et de conseils fréquents et formels sur la sécurité des données et la sécurité sur Internet de la part de leur entreprise. Tandis que 34% des participants au niveau mondial ont reçu des conseils sur les erreurs à ne pas commettre, contre 40% des répondants français.