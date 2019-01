Voyage d'affaires, quelle qualité de service ?

Cette dernière édition 2018/2019 du baromètre porte un regard sur l'une des finalités essentielles de l'agence de voyage : sa capacité à interagir avec le voyageur.



Parmi les points forts abordés par ce baromètre, l'analyse et l'étude du process (parfois complexe) de la relation TMC/voyageur, principalement en cas de difficultés lors de l'organisation du voyage voire sur les lieux même du déplacement.



Au-delà, pour l'acheteur, sa perception du "parcours client" lui permet de livrer son ressenti sur ses relations avec son agence. Un travail de confiance qui se construit dans le temps à une époque où l'on évoque de plus en plus souvent la montée en puissance de la distribution directe.



Pour participer à ce baromètre, 5 minutes suffisent. Bien évidemment, ce questionnaire peut être rempli anonymement. Néanmoins si vous souhaitez recevoir les résultats en avant première, n'hésitez pas à laisser votre mail.



Merci d'avance pour votre participation.



Les équipes de FCM Travel Solutions & DeplacementsPros.com