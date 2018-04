Voyageurs d’affaires : comment préparez-vous vos déplacements pro ?

Mais ce qui est valable aux USA, ne l’est pas forcément en France. Stressé ? Fier ? Confiant ? Ravi… Nos voyageurs d’affaires ne manquent pas de qualificatifs pour décrire la préparation d’un déplacement professionnel. Force est de constater qu’avec la montée en puissance des applications mobiles et de la technologie… Il est de plus en plus simple de peaufiner son voyage. Info ou intox ?Aujourd’hui, tous les niveaux du déplacement sont désormais pris en charge par nos outils mobiles : de la réservation à sa modification, de l’aéroport aux transports à l’arrivée sans oublie le guidage et la géolocalisation une fois sur place. Mais un voyage ne se limite pas à la seule assistance du voyageur. Désormais, s’informer, gérer la mission et la préparer, organiser la vie personnelle pendant l’absence sont aussi des missions essentielles de l’avant voyage.Si généralement tout se passe bien, les embuches sont toujours possibles. Quelles sont les sources de stress ? Voilà la question que nous vous posons avec, c’est devenu nécessaire, une interrogation sur le « bleisure ». Avez-vous le temps de visiter et découvrir la ville ? A vous de nous le direPour participer au baromètre, suivez le lien