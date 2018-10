WestJet va relier Paris à Calgary sans escale

"Le premier de dix Boeing 787-9 Dreamliner commandé par WestJet arrivera à Calgary au début de 2019 et deux autres arriveront d’ici avril. L’appareil effectuera des vols intérieurs durant la formation du personnel et aux fins de conformité réglementaire avant le premier vol international prévu pour le mois d’avril"

WestJet compte baser ses nouveaux Dreamliner à l’aéroport international de Calgary (YYC) au printemps prochain. Les B787 assureront leurs premières destinations internationales depuis cette plate-forme de l'Alberta.La low-cost assurera 4 vols par semaine entre Calgary et Paris CDG à compter 17 mai 2019. Son Boeing décollera de l'installation canadienne à 19h20 tous les lundi, jeudi, vendredi et dimanche pour se poser en France à 12h10 le lendemain. L'avion s'envolera ainsi de Roissy à 14h10 les lundi, mardi, vendredi et samedi pour un atterrissage en Amérique du Nord à 15h30 (heure locale).La compagnie proposera également au départ de Calgary une desserte quotidienne de Londres Gatwick en B787 à partir du 28 avril 2019. L'avion remplacera la liaison effectuée actuellement par le B767 depuis Calgary.Le transporteur prévoit aussi de relier Dublin 3 fois par semaine avec son nouvel appareil à compter du 1er juin 2019.Westjet ajouteLa compagnie a également l’option de se procurer dix appareils supplémentaires entre 2020 et 2024. L’emplacement et les trajets des sept autres appareils n’ont pas encore été annoncés.Les B787 transporteront 320 passagers dans des cabines aménagées en trois classes. Les voyageurs d'affaires pourront entre autres découvrir la nouvelle cabine Affaires du transporteur comportant 16 places privées avec des fauteuils-lits.