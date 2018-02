10 syndicats d'Air France appellent à la grève le 22 février

aumône (...) bien en deçà des attentes des salariés

elle ne pourra compenser l'augmentation du coût de la vie et rattraper les salaires bloqués depuis 2011

Au titre de l'inflation perdue (2012-2018), nous demandons une augmentation générale des salaires de 6%

La question des salaires, déjà soulevée récemment après les négociations annuelles obligatoires , a fini d'agréger finalement 10 syndicats qui appellent ensemble à la grève le jeudi 22 février prochain. Il s'agit de trois syndicats de pilotes ( SNPL , Spaf et Alter), de deux syndicats d'hôtesses et stewards (SNPNC et Unsa-PNC), ainsi que de cinq organisations au sol (CGT, FO, SUD, CFTC et SNGAF). Ensemble , ils s'opposent à l'accord signé par la CFE-CGC et la CFDT qui prévoit 1% d'augmentation générale en deux temps pour 2018.L'accord, selon le tract intersyndical, constitue une "" car "", date de la dernière augmentation générale. "", explique l'intersyndicale.