Accor renonce à une participation dans Air France

Le groupe hôtelier souhaitait racheter tout ou partie des 14% détenus par l'Etat dans la compagnie aérienne, une opération perçue comme risquée par les investisseurs et qui a pesé sur le titre en Bourse.



Accorhotels dit rester convaincu du "fort potentiel de création de valeur" d'un tel projet mais considère que "les conditions ne sont pas réunies à ce stade et préfère ne pas poursuivre ce projet".



Cette déclaration a été faite en marge de la publication des résultats semestriels d’AccorHotels,marqués notamment par une progression de 10,3% de son chiffre d’affaires à 8,9 milliards d’euros et une hausse de 4,2% de son excédent brut d’exploitation à 291 millions d’euros.