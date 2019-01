Aer Lingus dévoile son nouveau visage

"pour symboliser le dynamisme et la vitesse"

"symboliser les valeurs d’accueil chaleureux et d’hospitalité de la marque".

Aer Lingus qui veut rejoindre la joint-venture transatlantique d'IAG, s'est offert un coup de jeune. La compagnie affiche un nouveau logo. L’emblématique trèfle a été incliné. Des feuilles en forme de cœur ont été ajoutées pourLes appareils de l'entreprise irlandaise porteront quatre trèfles au total : le premier étant intégré au nouveau logo, le second sur la queue de l’avion, un troisième sur la porte d’embarquement et un dernier sur la pointe des ailes. Le fuselage sera blanc avec un empennage bleu sarcelle.La nouvelle image de marque est d'ores et déjà déployée sur toutes les plates-formes de l'entreprise, avec un nouveau design pour le site web et l’application mobile. Ces nouvelles couleurs seront aussi visibles sur tous les points de contact avec la clientèle, des comptoirs d’enregistrement à la porte d’embarquement et à bord de l’appareil.Le nouveau look fait partie de la stratégie de croissance d’Aer Lingus qui prévoit d’augmenter sa flotte transatlantique de 17 à 30 appareils d’ici 2023. En outre, la compagnie irlandaise compte augmenter sa flotte d’Airbus A330 à 16 appareils (contre 13 en 2017) et d’investir dans 14 nouveaux appareils A321 LR. Ces avions permettront au transporteur de booster sa capacité vers l’Amérique du Nord et en Europe. Par ailleurs, les nouveaux appareils seront dotés de sièges lit-plats en Business.