Aer Lingus veut rejoindre la joint-venture transatlantique d'IAG

"d'étendre et améliorer les avantages offerts par la joint-venture actuelle aux consommateurs et comblera un vide important et grandissant dans l'offre de services existante".

"résultants en 214 segments supplémentaires en partage de code (dont 72 nouvelles destinations uniques en codeshare) pour Aer Lingus en Amérique du Nord et 47 segments supplémentaires en codeshare (12 nouvelles destinations uniques en codeshare) pour les Américains au delà de Dublin".

Aer Lingus veut travailler plus étroitement encore avec IAG et ses partenaires American Airlines et Finnair. La compagnie irlandaise a déposé un dossier le 21 décembre 2018 auprès du département des Transports américain (DOT) pour rejoindre la joint-venture transatlantique créée par British Airways, Iberia et American Airlines en 2010. Dans le document remis au DOT, le transporteur indique que son intégration permettra à la coentrepriseAer Lingus estime que le partenariat transatlantique permettra de générer jusqu'à 96 millions de dollars de bénéfices annuels pour les consommateurs grâce à l'ouverture de nouvelles destinations et de liaisons entre l'Amérique du Nord et l'Europe ou encore la coordinations des programmes de vols.La connectivité serait entre autres renforcée à travers de nouveaux codesharesSi sa demande est validée, Aer Lingus, rachetée par IAG en 2015 , sera le premier transporteur à rejoindre la coentreprise depuis Finnair en 2013.