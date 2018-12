Aer Lingus va proposer une classe affaires avec lits entièrement plats

La compagnie aérienne prendra livraison du premier des 14 A321LR l'année prochaine, avec 16 sièges en classe affaires - dont les détails complets n'ont pas encore été dévoilés. Comme l'Irish Times l'a annoncé pour la première fois, l'avion sera utilisé sur certaines liaisons entre Dublin et d'autres villes européennes, offrant ainsi un service constant aux clients en classe affaires en provenance d'Amérique du Nord.



" Conformément à notre offre transatlantique existante, l'A321LR comprendra deux cabines - l'une avec des sièges économiques et l'autre avec des sièges d'affaires - ce qui offre la possibilité d'enrichir l'offre d'invités sur l'étape Dublin vers l'Europe grâce à nos sièges plats couchés. Le service devrait débuter en 2019 et d'autres détails seront annoncés dès que possible ", a précisé la compagnie.