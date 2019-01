Aéroports de la Côte d’Azur : une année record pour l'aviation d'affaires

"La performance record de nos activités de FBO conforte notre stratégie de premiumisation de nos services et d’extension de notre réseau, avec l’acquisition des licences pour les aéroports de Madrid et de Barcelone en 2018 ou avec la refonte de notre terminal d’Ibiza"

"Ce développement du réseau européen sera poursuivi en 2019 avec l’objectif de prendre des positions stratégiques sur les principaux marchés, historiques ou d’avenir".

La relation étroite entre l'aéroport de Nice et les avions privés ne se dément pas. Les activités d’aviation d’affaires de son gestionnaire ont enregistré au total 77 373 mouvements sur les trois plates-formes azuréennes du groupe en 2018. Cela représente une augmentation de 5,5% sur un an à périmètre constant.Cette hausse a notamment été tirée par le bond des activités de FBO (fixed-based operator) de la filiale Sky Valet. Elle affiche en effet une croissance cumulée de 9,7% à 41 360 mouvements, dont 15 428 en Espagne (+8,5%) et 6 179 sur la plate-forme de Paris – Le Bourget (+54%)., a expliqué Michel Tohane, Executive VP de Sky Valet et Directeur de la BU Aviation Générale du Groupe Aéroports de la Côte d’Azur.En 2018, Sky Valet s’est également renforcée avec la création du label Sky Valet Connect qui a entre autres séduit les gestionnaires des aéroports de Cuneo (Italie), Avignon (France), Sofia, Bourgas et Gorna Oryahovitsa (Bulgarie). La holding ajouteDeuxième indicateur clé de la performance d’Aéroports de la Côte d’Azur en matière d’aviation d’affaires, la masse moyenne par avion s’est établie à 21,6 tonnes. Cela représente une hausse de 3,5% sur un an. Pour accompagner l’évolution du trafic, l’aéroport Nice Côte d’Azur avait, en 2018, augmenté sa capacité d’accueil de 20 postes de stationnement adaptés aux Global Jets.