Aigle Azur volera vers Pékin à la rentrée

Désormais dûment certifiée comme Compagnie Aérienne Régulière auprès des autorités Chinoises, Aigle Azur se prépare à s'envoler vers Pékin. La liaison - dans un premier temps annoncée pour juin puis août - sera finalement lancée le 5 septembre 2018.La rotation sera effectuée en A330-200 configuré en bi-classes : 18 places en Business et 264 en Économie dont 46 sièges Économie Confort. L'avion proposera aussi une connexion wifi.Aigle Azur s'envolera de la piste d'Orly à 13h45 tous les lundi, mercredi et vendredi pour se poser en Chine à 6h35 le lendemain. Le retour offrira un décollage à 9h10 pour un atterrissage en France à 15h20.La compagnie desservira cette nouvelle destination long-courrier en partenariat avec Hainan Airlines, permettant ainsi des connexions pratiques via l’aéroport international de Pékin.