Aigle Azur met le cap sur Pékin et São Paulo

Aigle Azur et Azul cherchent notamment à former un partenariat solide sur la durée, en s’appuyant sur les dessertes respectives des deux compagnies. Aigle Azur se posera à l’aéroport de Sao Paulo-Campinas, principal hub d’Azul en Amérique du sud. Ce partenariat permettra de proposer la plus large offre entre la France et le Brésil".

Aigle Azur compte sur les partenariats pour développer son offre et ses services. Elle s'est naturellement tournée en premier lieu versavec qui elle a des actionnaires en commun (HNA Group et DGN Corp de David Neeleman, président de Azul)La compagnie explique : "Enfin, Frantz Yvelin a profité de la conférence pour annoncer également la conclusion d', le 19 mars dernier. Il porte sur un accord de partage de codes sur les vols TAP Portugal et Aigle Azur entre la France et le Portugal, mais aussi sur une collaboration commerciale étendue, un accord industriel lié à la maintenance aéronautique, à diverses synergies opérationnelles dans les deux pays des deux groupes (France et Portugal), ainsi qu’à la mise en commun d’infrastructures de centre d’appels à Lisbonne.Aigle Azur compte par ailleurs sur Air Caraïbes pour atteindre les Dom-Tom. Les deux transporteurs ont noué un nouveau partenariat commercial et stratégique. Il va se traduire par un rapprochement progressif au cours des prochaines semaines des réseaux européen et méditerranéen d’Aigle Azur avec celui de sa consœur antillaise.Par ailleurs, le partenariat commercial initié avec Corsair – également basée sur Orly - en novembre dernier a été étoffé au début de l’année : accord de partage de codes élargi sur les vols entre les destinations des deux transporteur, mise en commun de salons d’aéroport et d’infrastructures commerciales.