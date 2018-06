Aigle Azur est prête à s'envoler vers le Brésil et Pékin

Le second A330 commandé en décembre dernier a intégré la flotte d'Aigle Azur le 14 juin 2018. L'appareil ainsi que son sister-ship, livré en avril dernier, permettront à la compagnie de mettre en place sa nouvelle stratégie long-courrier en desservant, puis Pékin en août.Pour mémoire, la ligne Paris-Orly - São-Paulo sera opérée à raison de 3 vols hebdomadaires, puis passera à 4 aller-retours par semaine en septembre 2018. La desserte de Pékin sera quant à elle effective au mois d’août avec 3 fréquences par semaine.Les deux A330 sont configurés avec 287 sièges bi-classes : 19 en Affaires et 268 en Économie dont 46 sièges Économie Confort.Tous les deux arborent la nouvelle identité visuelle d’Aigle Azur dédiée au long-courrier. Nouveau logo, nouvelles couleurs, nouvelle livrée ont été développés pour l'occasion.Par ailleurs, la nouvelle image s’accompagne d’une refonte en profondeur du produit à bord. Au programme : montée en gamme dans toutes les classes avec notamment une classe Affaires dotée de sièges-lits parfaitement horizontaux, d’un système individuel de divertissement à la demande de dernière génération dans les 2 cabines, de différentes ambiances lumineuses "mood light" et enfin d’une connectivité internet à bord dans le courant de la saison été 2018.