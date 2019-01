Air Caraïbes se dote d'une direction expérience client

"porter la voix du client et de remettre le client au cœur de la stratégie de l’entreprise"

Ce Département transverse a pour objectif de. Sa direction a été confiée à Coralie Beaupied, qui possède une forte culture client grâce à 14 années de fonctions commerciales.Elle aura pour mission d’élaborer une feuille de route "customer centric" afin de proposer des améliorations dans le parcours client et dans les interactions de la compagnie avec ses clients.Le développement de ce nouveau Département intervient alors qu’Air Caraïbes a entamé une politique de modernisation de sa flotte et de ses cabines , avec l’arrivée en 2019 de deux nouveaux A350 XWB et d’un nouvel ATR 72-600.