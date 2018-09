Air France-KLM : Benjamin Smith a négocié un parachute doré de 4,5 millions

"équivalente à deux ans de rémunération fixe et variable annuelle"

"peut aller de zéro à un montant correspondant à deux ans de rémunération fixe et variable annuelle, soit de 0 euro à un montant maximum de 4,5 millions d'euros brut et non de 8,5 millions d'euros brut comme certains media l'ont publié"

"2,25 millions d'euros brut au maximum par an, soit 4,5 millions d'euros brut soumis dans tous les cas à une décision du conseil d'administration"

De fausses rumeurs commençant à se propager, un document détaillant la rémunération du nouveau patron d'Air France-KLM a été publié sur le site du groupe franco-néerlandais. Il indique entre autres que Benjamin Smith touchera une indemnitéen cas de départ contraint (notamment en cas de révocation, non renouvellement de son mandat de directeur général ou de démission forcée).Une porte-parole de l'entreprise a précisé le 8 septembre que cette sommeElle a expliqué que le plan de rémunération à long terme du directeur général n'est pas pris en compte dans le calcul. Ainsi, le montant sera deLa méthode de calcul de ce parachute doré sera présentée et soumise à l'approbation de la prochaine Assemblée générale annuelle de l'entreprise.Au sein de la société où le climat social est tendu, la rémunération annuelle de Benjamin Smith - plus du triple de celle de son prédécesseur Jean-Marc Janaillac- a déjà fait grincer des dents. L'intersyndicale d’Air France - qui s'était vue opposer une fin de non-recevoir lorsqu'elle demandait une hausse des salaires des employés de 5,1% pendant les grèves - a fait part de son mécontentement dans plusieurs communiqués. Mais elle attend l'arrivée du futur patron pour éventuellement passer à l'action. Une arrivée annoncée officiellement pour le 30 septembre prochain.