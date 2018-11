Air France: ouverture des négociations avec le personnel navigant ce lundi

L' accord conclu le mois dernier par le nouveau patron de la compagnie, Benjamin Smith, prévoit notamment une hausse globale de 4 % en deux fois : 2 % de manière rétroactive au 1er janvier 2018 et 2 % de hausse au 1er janvier 2019. Cette signature venait conclure un conflit de six mois et qui a entraîné 15 jours de grève.C’est maintenant au tour des personnels navigants de venir à la table des négociations pour des revendications catégorielles. Les pilotes sont reçus lundi 5 novembre et ils seront suivis deux jours après par les personnels navigants commerciaux (hôtesses et stewards).La partie est loin d'être terminée. Les pilotes n’ont jamais caché qu’ils portaient, outre la demande d’une revalorisation globale, leurs propres revendications salariales. C’est d’ailleurs pour cela que le puissant Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), de loin majoritaire dans cette catégorie, n’a pas signé l’accord du 19 octobre. Le SNPL vient à la table des négociations avec une demande de 10,7 % d’augmentation, mais incluant l’enveloppe accordée à tous les personnels, soit encore quelque 6,7 %.Un nouvel argument pourrait être évoqué par les représentants syndicaux. Air France-KLM a annoncé le 31 octobre des résultats du troisième trimestre meilleurs que ceux attendus par les analystes avec notamment un résultat d’exploitation dépassant le milliard d’euros, même s’il reste inférieur de 77 millions à celui de la même période en 2017.