Best Western ouvre un hôtel Aiden aux États-Unis

Un an après sa création, la marque hôtelière haut de gamme Aiden, dépendante de Best Western, continue son expansion. Après avoir inauguré deux établissements, l’un à Séoul et l’autre en France (en Picardie), la marque s’apprête à conquérir les États-Unis. C’est à Austin, capitale du Texas, que ce troisième hôtel va s’implanter. Plus tôt dans l’année, le groupe avait également exprimé sa volonté d’ouvrir des établissements au Royaume-Uni.





Outre chambres, piscine et restaurant, ce nouvel hôtel d’Austin disposera d’un espace de réunion de 650 m2. Il devrait répondre à la ligne directrice d’Aiden, qui consiste en la création d’hôtels "chics, sophistiqués et uniques", avec notamment l’utilisation d’un design innovant. Lors de la création des hôtels, Aidan propose aux promoteurs d'être créatifs et de donner à leur réalisation "un charme local". Brad LeBlanc, chef du développement de Best Western, évoque lui "un espace accueillant qui incarne l'esprit de l'emplacement de l'hôtel". Appartenant comme les autres hôtels Aidan au concept de boutiques-hôtels, l'établissement disposera d'une zone publique. Des objets de marque Aiden Hotel seront également disponibles à la vente pour les clients.