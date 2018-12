Brexit : des mesures pour éviter les avions cloués au sol en cas de "no deal"

L'accord post Brexit approuvé par les 27 pays de l'UE et Theresa May en novembre dernier, est fortement critiqué au Royaume-Uni. Face à l'incertitude de sa ratification, Bruxelles a établi un plan d'action d'urgence en cas de Brexit dur. Certaines mesures ont pour but d'éviter une paralysie du trafic aérien UK/UE.