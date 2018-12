British Airways va retourner à Montpellier

Si British Airways avait renoncé à la desserte saisonnière de l'aéroport de Montpellier lors du programme estival 2018, la compagnie a revu sa copie pour l'été prochain. Elle assurera une liaison entre Londres Heathrow et la plate-forme de l’Hérault 4 fois par semaine (lundi, jeudi, vendredi et samedi) du 15 juillet au 2 septembre 2019.Sur la même période, le transporteur britannique mettra également le cap sur Ljubljana. La capitale de la Slovénie sera reliée à Londres 2 fois par semaine (lundi et vendredi).Montpellier ne sera pas la seule nouveauté française de l'été 2019 de British Airways. La compagnie va également voler vers Bastia. Elle ajoutera également une 4eme fréquence hebdomadaire sur Marseille.