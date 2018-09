CWT renforce son partenariat avec Amadeus

"L’association des contenus et des outils permettra aux conseillers de CWT d’offrir des services personnalisés et de qualité aux voyageurs, de manière plus simple et efficace".

"optimiser ses plates-formes et processus pour être plus efficace et offrir de meilleures expériences aux voyageurs"

Grâce à l'accord pluriannuel noué, les conseillers en voyages de CWT dans le monde entier pourront accéder aux contenus de la plate-forme Amadeus ou encore à la solution Amadeus Selling Platform Connect.Le communiqué assurePar ailleurs, les produits Amadeus permettront à l'agence spécialiste des déplacements pros de mettre en œuvre sa stratégie. CWT 3.0, lancée en 2016 . Elle consiste entre autres à Début août , le CWT avait également rejoint le programme NDC-X du fournisseur de solutions technologiques.