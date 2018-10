Changement d'heure ce WE, gare aux trains et aux avions manqués !

C'est peut-être le dernier changement d'heure , en tous cas si Bruxelles parvient à mettre d'accord les 28 pays de l'Union ce qui n'est pas encore gagné. Chaque pays est aujourd'hui en capacité de décider s'il reste, au printemps prochain, à l'heure d'hiver ou s'il passe à l'heure d'été pour y rester. Belle cacophonie possible en perspective.Ce dimanche 28 octobre marque le passage de l'heure universelle (heure T.U. du soleil) +2 à l'heure d'été T.U. +1. Autrement dit, à trois heures il sera à nouveau 2 heures. Ce n'est pas tout à fait anodin pour les voyageurs d'affaires puisque cette date marque également le, avec tous les aménagements que cela comporte sur les horaires. Et ce changement serait responsable de 4% des « no shows » dans le monde du transport aérien et ferroviaire.Comme chaque année, cette petite manipulation se déroulera à 3 heures du matin le dimanche et de fait, les vols ou les départs des trains le lundi matin se feront 1 heure avant l’heure affichée sur le réveil… si vous ne l'avez pas changé. Les compagnies aériennes ou SNCF émettent des billets modifiés pour tous les départs prévus dès le 28 octobre et jusqu’au passage de l’heure d’été au printemps prochain, s'il a lieu.Le changement d'heure a été instauré en France à la suite du choc pétrolier de 1973-1974. Depuis 1998, les dates de changement d'heure ont été harmonisées au sein de l'Union européenne. Dans tous les pays membres, le passage à l'heure d'hiver s'effectue le dernier dimanche d'octobre et le passage à l'heure d'été le dernier dimanche de mars.