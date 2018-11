China Southern Airlines quitte SkyTeam

"collaborer étroitement pour assurer une transition sans heurt à tous les clients et partenaires. Ce processus se déroulera en 2019 et se terminera à la fin de l'année".

"nous vous tiendrons informés au cours des prochaines semaines et des prochains mois".

Depuis l'entrée d'Americain Airlines dans le capital de China Southern Airlines en 2017, les jours de la compagnie chinoise au sein de SkyTeam semblaient comptés . La direction a maintenant tranché. China Southern Airlines va quitter l'alliance d'Air France-KLM et Delta Air Lines le 1er janvier 2019.Le transporteur a indiqué qu'il chercherait des partenaires en dehors de l'alliance pour construire un réseau global. Une source de Reuters a précisé que l'entreprise n'avait pas encore décidé si elle allait rejoindre Oneworld, et qu'elle ne ferait pas un tel choix dans l'immédiat.De son côté, SkyTeam explique dans un communiqué publié ce jeudi qu'elle avait convenu avec son ancienne partenaire deSur son site internet, l'alliance ajoute que les réservations de billets primes des membres des programmes de fidélité ne sont pas remises en cause, même après le 1er janvier 2019.Aucune décision n'a été prise pour le moment concernant le cumul des miles, l'accès aux lounges, la SkyPriority ou les pass Go Around the World. L'alliance conclut