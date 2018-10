Cobalt Air annonce la fin immédiate de ses activités

Depuis 00h ce jeudi, la compagnie aérienne n'exploite plus aucun vol.Tous ses avions restent cloués au sol et les passagers sont priés de ne pas se rendre à l'aéroport de Larnaca ni à aucun aéroport de départ aujourd'hui, car aucun vol Cobalt ne sera exploité et aucun membre du personnel Cobalt ne sera présent.Cobalt, qui employait 200 personnes, desservait 23 aéroports internationaux. Selon les médias locaux, elle n'a pas réussi à conclure un accord avec un nouveau bailleur de fonds potentiel.Le gouvernement chypriote a déclaré qu'il aiderait les voyageurs touchés à rentrer chez eux, mais qu'il ne paierait que leur billet de retour.Une défaillance qui résonne en écho aux récents propos de Johan Lundgren, PDG d'easyJet, qui prédisait, après la chute de Primera qu'il y aurait d'autres échecs dans le secteur aérien , en particulier avec la hausse des prix du carburant.