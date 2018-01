Qatar Airways va dévoiler ses finances aux USA

Selon des sources de Reuters, le Qatar et les autorités américaines ont trouvé une entente concernant leurs différends sur les finances de Qatar Airways. Cet accord - qui devrait être publiquement annoncé ce mardi 30 janvier – prévoit que la compagnie publie des rapports financiers audités dans un délai d'un an. Par ailleurs, dans un délai de deux ans, il devra divulguer toutes nouvelles transactions significatives avec les entreprises publiques du Qatar.



Cet accord a été noué alors que les compagnies américaines Delta, United et American contestent la présence des transporteurs du Golfe dans le ciel des USA. Ils assurent que leurs concurrentes sont injustement subventionnées par leurs gouvernements.