EVP 2018 : des surprises et des doutes

12 % de croissance dans le monde

l y a trois ans nous constations qu’il y avait plus de départs que de gains. Aujourd’hui c’est l’inverse

HRG est très présente sur des marchés complémentaires qui nous intéressent comme l’Angleterre l’Allemagne ou le Canada

Je ne vous en dirais pas plus... Nous sommes en pleine discussion

Un réel outil d'économies qui fonctionne vraiment bien

L’édition 2018 de l’EVP restera sans aucun doute un bon cru. Même si le public était globalement acquis à la TMC - il s’agissait de clients et de prospects - la qualité des informations a permis aux acheteurs de se positionner sur l’échiquier du voyage d’affaires en Europe. Après le départ de Guillaume Col , le manager français de l’agence, c’est Elyes Mrad, senior vice president et general manager EMEA de GBT International , qui a joué les maîtres de cérémonie.Premier à entrer en scène, Philippe Chérèque le président d’Amex GBT, s’est plié à l’exercice d’autosatisfaction indispensable lorsque l’on parle à des clients qui vous font confiance. Disons-le tout de go, il a été convaincant même s’il s’est refusé à donner plus de chiffres sur l’année écoulée se limitant à évoquer "", dont 10 en Europe. Il a davantage insisté sur la capacité de la TMC à gérer une vision globale pour les grandes entreprises, citant en exemple ce qu’Amex GBT fait aujourd’hui pour GSK ou le groupe Disney. Mais travailler pour les plus grands ne veut pas dire oublier les PME-PMI. C’est un exercice difficile que de marier des entreprises de taille différente au sein d’une offre de service qui se veut identique pour tous.Philippe Chérèque n’a pas manqué non plus de revenir sur les trois années qui se sont écoulées depuis la joint-venture qui a vu les Qatariens entrer au capital de l’entreprise avec un apport de 900 millions de dollars. Pour lui, la transformation la TMC, sa croissance et la modification exponentielle des services offerts aux clients explique les 98 % de rétention des comptes gérés par Amex GBT. Et de préciser : "I". Autre source de satisfaction pour le patron du groupe, les excellents résultats de la branche Meeting and Events qui pèse aujourd’hui près de 15 % des résultats de l’entreprise. Enfin, en évoquant le rachat de HRG , il a préféré parler de complémentarité plutôt que de simple croissance externe. Et de préciser : "".En rappelant le partenariat avec IAG sur les frais GDS, Philippe Chérèque aborde rapidement les discussions avec Air France. "" précise t-il... Nous savons de sources internes que le contrat entre les deux partenaires est quasiment acquis. Reste à gérer et rédiger les termes de l'accord. Les juristes américains ne sont pas forcément tendres. Pas plus ceux du transporteur français.Côté technique, pas de grandes annonces. La TMC poursuit son projet d'offrir à ses clients un mixte GDS/Agrégateur. Une réponse aux évolutions que l'on voit sur le marché et qui tendent à mettre en place des "hubs" qui donnent accès à des services externes. La TMC évoque l'arrivée de nouvelles plates-formes au sein de KDS (racheté en 2016 et que nous vous avions annoncé dès août de la même année) sans pour autant aborder des sujets concrets. Point fort souligné par les clients, Air Reshop Expert qui permet de réémettre un billet si le prix venait à baisser. "", me signale un acheteur du CAC 40. Pour le reste... Il faudra attendre que ce soit en matière de gestion du big data ou de l'intégration de l'IA au quotidien.