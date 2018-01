Amex GBT : Guillaume Col quitte la TMC

D’après nos informations, s’il a réussi à redonner du lustre à Amex GBT France, les investisseurs qatariens reprocheraient à Guillaume Col une faible rentabilité des activités françaises, remettant en cause la politique des signing bonus ou le développement d’un programme hôtelier peu compétitif.Un mauvais procès pour beaucoup de spécialistes au vu des résultats obtenus depuis son arrivée en 2014 et qui ont permis à la TMC de retrouver sa place de leader sur le marché français.Rien ne confirme pour l’instant que ce désaccord serait pourtant à l’origine de sa volonté de quitter l’entreprise pour de nouvelles aventures. Guillaume Col a informé lui-même, depuis la semaine dernière, plusieurs grands comptes et partenaires.