EasyJet va voler vers l'Asie du sud-est avec Singapore Airlines

Joli coup pour EasyJet un an après le lancement de "Worldwide by easyJet" . Singapore Airlines et sa filiale Scoot vont rejoindre la plate-forme de correspondances. L'accord sera mis en place d'ici la fin de l'année.Les clients d'Easyjet pourront alors bénéficier de connexions pratiques avec les vols long-courriers de la meilleure compagnie au monde 2018 à l'aéroport de Milan Malpensa. Par ailleurs, ils pourront aussi accéder aux liaisons internationales assurées par Scoot au départ de Berlin Tegel.La compagnie britannique voit ainsi s'ouvrir à elle le marché et les destinations de l'Asie du Sud-Est.La plate-forme de correspondances "Worldwide by easyJet" compte 10 partenaires (Thomas Cook, Norwegian, WestJet, Loganair, La Compagnie, Corsair , Neos et Aurigny) et plus de 100 destinations.