La meilleure compagnie aérienne 2018 est...

Singapore Airlines s'est vue remettre le titre de meilleure compagnie aérienne au monde le 17 juillet 2018 lors de la nouvelle édition des Skytrax World Airline Awards.Elle est ainsi passée devant Qatar Airways qui était sur la première marche du podium en 2017 . Les voyageurs ont entre autres apprécié la nouvelle cabine double en première classe de la compagnie, récompensée du prix "meilleure First Class du monde 2018".ANA All Nippon Airways est pour sa part encore une fois 3eme. Viennent ensuite Emirates, EVA Air et Cathay Pacific.Bien qu'elle ait remporté sa 5ème étoile Skytrax en décembre dernier , Lufthansa – seule compagnie européenne du Top 10 – se trouve comme l'année dernière en 7eme position. Une place qui lui permet également d'obtenir le titre de meilleure compagnie aérienne européenne.L'Allemande est ensuite suivie par les Asiatiques : Hainan Airlines, Garuda Indonesia et Thai Airways.Air France est une nouvelle fois descendue dans le classement. 18eme en 2017, elle est désormais 25eme. Toutefois comme les participants partent rarement bredouille du gala des Skytrax World Airline Awards, la compagnie a quelques prix en poche pour se consoler.Les voyageurs sondés par Skytrax ont, en effet, plébiscité certains de ces services, et plus particulièrement sa classe La Première. Désignée meilleure First classe en Europe, elle a aussi été récompensée pour son catering à bord, l'offre de restauration dans les lounges et son kit d'accueil. Les PNC d'Air France se sont aussi vus remettre le titre de meilleur équipage cabine en France.Le classement est dévoilé en entier sur cette page tandis que la liste complète des prix remis est disponible ici