Emirates et Flydubai étoffent leur partenariat

Le partenariat stratégique d'Emirates et flydubai, entré en vigueur en octobre 2017, va être étoffé avec de nouveaux codeshares en 2019.En effet, le réseau de vols effectués en partage de codes sera élargi avec le lancement de nouvelles destinations flydubai, Naples et Budapest. D'autres seront annoncées ultérieurement. La desserte de Chittagong, assurée par flydubai, reprendra à partir du 20 janvier, tandis que les liaisons vers Kozhikode, dans le Kerala, débuteront le 1er février.De plus, 11 vols flydubai ont été mis en service depuis le Terminal 3 de l'aéroport international de Dubaï, en décembre dernier, afin d'améliorer les liaisons entre les deux compagnies. Il s’agit de Belgrade, Bichkek, Bucarest, Catane, Helsinki, Cracovie, Mineralnye Vody, Prague, Rostov-sur-le-Don, Salalah et Zagreb. Cette année, d'autres lignes, notamment celles de Naples et de Budapest, partiront du Terminal 3.