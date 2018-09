Etihad adopte à son tour le billet éco sans bagage enregistré

Secouée par des turbulences financières depuis plusieurs mois, Etihad multiplie les initiatives qui boostent ses revenus et l'éloignent de son modèle tout compris originel.Après avoir augmenté la surcharge carburant en juin et mis en place une option payante de pré-réservation de sièges pour son tarif économique en juillet , elle lance un billet éco sans bagage enregistré.Cette offre moins onéreuse, baptisée Deal Fare, inclut uniquement une valise cabine gratuite de 7 kilos. Elle est disponible sur les vols entre Abu Dhabi et le Bahreïn, le Koweït, Oman, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, le Liban, l’Égypte et Azerbaïdjan.Si les passagers souhaitent enregistrer un sac, ils devront mettre la main au porte-monnaie. Ils bénéficient toutefois d'un rabais de 20% s'ils réservent le service à l’avance sur internet. Par ailleurs, les membres du programme Etihad Guest disposant d'un billet Deal Fare continuent de profiter des avantages bagages offerts par leur statut (Etihad Guest Silver – 10kg, Etihad Guest Gold – 15kg and Etihad Guest Platinum – 20kg).