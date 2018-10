Eurostar embauche le robot Pepper à St Pancras

Agent dans des gares TER françaises , personnel au sol à Brussels Airport et l'aéroport de Munich , ou encore conseiller dans une agence Air France de Marseille , le robot humanoïde Pepper commence à avoir un CV impressionnant dans le secteur du tourisme et des transports. Et il ne s'arrête pas là. La machine de 120 cm vient de se faire embaucher par Eurostar.Le robot, capable de reconnaître les émotions humaines et d'adapter son comportement en fonction, se voit confier la tâche d'aider les passagers de la gare de Londres Saint Pancras. Installé dans le lounge départ, il propose aux voyageurs un plan interactif de la gare via une tablette. Il peut aussi leur donner des conseils et informations sur les destinations de Bruxelles, Paris, Lille et Amstrerdam.Pepper qui a été développé par SoftBank Robotics, travaillera à St Pancras jusqu'à la fin de l'année puis rejoindra un des autres sites de la compagnie ferroviaire en 2019.