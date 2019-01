Évitez les déplacements professionnels au Venezuela

"Des manifestations et rassemblements sont susceptibles d’affecter Caracas et les grandes villes de province".

"reporter tout déplacement dans le pays pour les trois semaines à venir"

de se tenir à l’écart des manifestations, cortèges et rassemblements de foule, d’adapter leurs déplacements, de prévoir des réserves de vivres et de médicaments, et de se tenir régulièrement informé de la situation".

Le Venezuela vit actuellement une des plus graves crises politiques de son histoire. Un bras de fer s'est engagé entre Juan Guaido - président du Parlement qui s'est proclamé "président" du pays par intérim - et le chef de l'état Nicolas Maduro dont la réélection est contestée.Le quai d'Orsay prévientLe ministère conseille aux voyageurs d'affaires deAux ressortissants français qui sont actuellement au Venezuela, le ministère des Affaires étrangères leur recommande "En plus de cette crise politique, le Venezuela fait face à une importante crise économique ayant conduit plusieurs compagnies internationales ainsi que IATA à se retirer du pays ces dernières années.