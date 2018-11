Finnair renforcera sa présence en Russie en mars

Finnair va renforcer son offre sur la Russie à compter du 31 mars 2019. Elle ajoutera une nouvelle fréquence quotidienne toute l’année sur ses deux dessertes de Moscou et de Saint-Pétersbourg.La compagnie finlandaise proposera alors 27 liaisons hebdomadaires entre Helsinki et Saint-Pétersbourg et 28 vols par semaine entre Helsinki et Moscou.Le transporteur qui assure 5 vols par jour toute l’année entre Paris et Helsinki, et des lignes saisonnières depuis Nice et bientôt Lyon et Bordeaux , offrira à ses clients des options multiples pour voyager entre la France et la Russie.