Finnair reliera Bordeaux à Helsinki en mai 2019

Finnair assurera la ligne Bordeaux-Helsinki du 11 mai au 14 septembre 2019. Elle reliera les deux villes tous les samedis puis offrira une deuxième fréquence hebdomadaire les mardis pendant le pic estival.



Le vol du samedi décollera de la capitale finlandaise à 6h40 pour un atterrissage en Gironde à 9h10. Le départ de Bordeaux-Mérignac est programmé à 10h20 pour une arrivée à Helsinki à 14h50.



La fréquence supplémentaire sera assurée les mardis du 26 juin au 6 août 2019. Elle proposera un départ de Helsinki à 7h15 et de Bordeaux à 10h50



L'aller-retour est disponible à partir de 236€ TTC.



Le transporteur finlandais ouvrira deux autres lignes en Europe l’été prochain à destination d’Helsinki : Bologne (Italie) du 10 avril au 18 octobre 2019 et Porto (Portugal) du 21 juin au 12 août 2019.



Les trois nouvelles lignes seront opérées en A319.



Le communiqué ajoute "Finnair augmentera également la capacité sur certaines de ses destinations prisées par les touristes en été, telles que Alanya-Gazipasa, Palma de Majorque, Split et Tel Aviv. De plus, elle ajoutera un vol supplémentaire les mercredis reliant Helsinki, Ivalo et Kittilä du 24 avril au 23 octobre 2019".