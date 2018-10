Une ligne directe pour Finnair à Lyon

Finnair assurera cet hiver deux vols hebdomadaires (les mardis et samedis) entre l’aéroport de Lyon et le hub de la compagnie à Helsinki. Sur cette nouvelle route, Finnair déploiera un Embraer E-190 configuré en bi-classes : 12 sièges classe Affaires et 88 sièges en classe Economique. Cette nouvelle ligne permettra aux passagers du bassin lyonnais de profiter de connexions pratiques vers les destinations finlandaises et scandinaves de la compagnie ainsi que ses 19 destinations en Asie.



Pour mémoire, rappelons qu’en raison de la position géographique d’Helsinki, Finnair propose le trajet le plus court en l’Europe et l’Asie, via la route du Nord. Récemment, la compagnie a annoncé une augmentation de ses capacités vers le Japon ainsi qu’un accroissement significatif de sa capacité globale sur la Chine depuis son hub d’Helsinki.