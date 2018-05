Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Flying Blue propose de compléter ses Miles en cash

Ce 1er juin marque l'introduction d'une autre nouveauté au sein du programme Flying Blue relifté en avril dernier. Les voyageurs d'affaires peuvent désormais payer une partie du billet prime en cash. Les clients fidèles font face maintenant à un dilemme : vaut-il mieux attendre d'avoir la totalité des points nécessaires pour l'achat d'un billet prime ou utiliser l'option Miles & Cash ?. La dernière infographie de Flight-Report s'est penché sur la question.



SkyTeam : une plate-forme multi-compagnies pour les billets primes revenue based " où le voyageur cumule des miles en fonction de la somme dépensée et non la distance parcourue. Le programme de fidélisation d'Air France et KLM s'étoffe ce 1er juin d'un outil supplémentaire : le



De plus, le montant par mile acheté varie en fonction de la cabine cabine. Par exemple, pour un billet aller-retour entre Paris et New York. Le coût par mile (CPM) est le plus faible lorsque lorsque le membre complète un billet en cabine Eco car il sera facturé 1 cent €. En Premium Economy, le mile acheté coûtera 1,2 cent €, en Business 1,5 cent € et enfin en La Première, il faudra 2,75 cent € par mile pour compléter votre billet.



Cash & Miles versus l’achat de Miles

Flying Blue continue parallèlement à proposer son offre d’achat de Miles. Selon les calculs de Flight-Report, il est plus intéressant d’utiliser l’option "Cash & Miles"dans le cadre d’un voyage en Economy, Premium Economy ou Business.



A l’inverse, pour les déplacements en Première, il vaut mieux acheter ses miles séparément si le solde de points n’est pas suffisant. Ainsi, dans le cas de la promotion actuelle qui offre +75% de miles acheté, le CPM sera de 1,57 cent € contre 2,75 cent € avec l’option "Miles & Cash".



Flying Blue face à British et Lufthansa

Le programme de British Airways propose l’option de miles et cash depuis de nombreuses années, le CPM (coût par mile) en Économique et Économique Premium est sensiblement identique à celui de Flying Blue en étant un peu au-dessus du centime d’€, en cabine Affaires. L’option devient en revanche moins intéressante avec un mile facturé entre 2,5 et 3,2 cent € chez la compagnie anglaise contre 1,5 cent € chez Air France KLM. En Première classe, le CPM est plus raisonnable et repart à la baisse chez British Airways alors qu’il double presque chez le couple franco-néerlandais.



De plus, l’Executive Club permet de régler jusqu’à 50% de son billet en cash pour les classes Affaires et Première, jusqu'à 60% en Economique Premium et même jusqu'à 65% en Economique. De son côté Flying Blue propose de verser au maximum 25% du montant de la prime en cash et cela quelque soit la classe de voyage.



Lufthansa et son programme Miles & More de leur côté ne proposent pas l'option Miles & Cash à ses clients fidèle. Une exception existe avec un prêt allant jusqu'à 50 000 miles pour les membres Senator et HON, Toutefois, ils sont facturés au prix d’or de 2,4 cent € le mile.



Utiliser ses miles ou acheter son billet ?

La grande question reste de savoir si il vaut mieux dépenser ses miles, quitte à utiliser l’option « miles & cash » ou de régler son billet. Pour l’hypothèse suivante, nous comparerons le coût d’un billet pour chacune des cabines d’Air France sur un aller-retour Paris – New York et le coût « miles & cash » à 25%. Pour les deux cas de figures il s’agit de tarifs « à partir de ».



En cabine Economy, l’aller-retour Paris – New York est disponible actuellement à partir de 425€. En réglant avec vos miles et 25% de cash, il vous en coûtera 33 000 miles et 315€ (taxes et surcharge transporteur comprises) ce qui permet de calculer une valorisation du mile à 0,33 cent €.



En Premium Economy, la valorisation du mile est un peu meilleure à 0,45 cent € pour un billet qui vous coutera tout de même 68 200 miles et 599€.



La meilleure affaires est probablement en cabine Business, contre 86 200 miles et 940 € vous pouvez vous offrir un billet qui vous aurez autrement coûté 2303 € soit une valorisation du mile à 1,58 cent €.



La cabine La Première souhaite le rester car il vous faudra un montant astronomique de 300 000 miles et 3258€ pour pouvoir voyager dans ces conditions d’exception, ce qui se traduit par une valorisation du mile à 0,93 cent € face au tarif d’appel de 6054€.



Fligth Report résume "Cette nouvelle option Miles & Cash est une bonne nouvelle pour les utilisateurs du programme Flying Blue, cela offre un peu plus de flexibilité pour les voyageurs qui n'ont pas assez de miles ou qui souhaitent en garder pour plus tard. Cependant, il ne faut pas se tromper : en cabine Economy, un mile qui vous sera facturé 1 cent € n'en vaudra en réalité que le tiers lors de son utilisation. En Business le calcul est bien plus juste avec un coût du mile très proche de sa valorisation. Dans tous les cas de figure et du fait du nouveau système en"revenue based", les miles seront toujours moins chers en les achetant qu'en les accumulant à l'occasion de vols".