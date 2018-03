Frais GDS : c'est réglé

une baisse sensible des coûts pour le transporteur

Sans grande surprise, et comme annoncé ici même, la stratégie « IAG » sera celle appliquée par le groupe Franco néerlandais : pas de surcharge GDS mais plus vraiment de marges «arrières» proposées à la distribution… Sauf pour ceux dont les volumes atteindront un « certain niveau », non connu à ce jour et qui fera sans doute l'objet de négociations serrées et confidentielles.Un premier accord a été signé avec Travelport et annoncé le 12 mars, un autre est en fin de discussion avec Sabre, selon les infos données par le GDS. Seul Amadeus est pour l'heure muet comme une carpe mais Air France ne laissera pas passer un accord avec le n°1 de sa distribution. L'accord est très proche. Des discussions se terminent également avec les réseaux d'agences de voyage.Si Air France précise que toutes les fonctionnalités de l’API ne seront pas opérationnelles le 1er avril (ce qui limitera l’affichage de certaines options), au sein des GDS on sait que la compagnie aurait revu sa position quant aux tarifs applicables pour l’affichage de la data sur les GDS ce qui est présenté comme "".Si ce nouvel ensemble se confirme, Air France/KLM aura gagné son bras de fer contre les GDS… Sans doute l’objectif final de tout ce psychodrame.