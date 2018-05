Grève Air France : l'UNSA condamne les négociations séparées avec les pilotes

Si la Direction se montre inflexible dans le cadre de la NAO, elle est beaucoup plus conciliante pour obtenir un consensus avec les Pilotes dans un accord spécifique. À l’issue d’une conclusion qui sera certainement positive, cela se traduira par une augmentation significative de la masse salariale

double jeu

significatifs

de telles majorations salariales devraient concerner tout le personnel car ce n’est en aucun cas une spécificité Pilotes !

Plus que jamais nous sommes convaincus que si le OUI l’emporte, les vrais perdants seront en tout premier lieu le PS et les PNC. La Direction et les Pilotes continueront alors leur vie de couple, parsemée de scènes de ménage et de réconciliations !

Alors qu'Air France connaitra ces 3 et 4 mai un nouvel épisode de grève et que se poursuit la consultation menée par la direction de la compagnie, des scissions apparaissent entre pilotes, PNC et personnels au sol. ", écrit l'UNSA dans un tract , considérant que la Direction de la compagnie est plus conciliante avec les uns qu'avec les autres, parlant ainsi d'un "".Le syndicat donne deux exemples "" : une valorisation spécifique de Noël et l’acceptation de la Direction de discuter d’une prime pour accompagner la révolution numérique pour les pilotes. Pour l'UNSA DGSI, "".Le syndicat UNSA réclame la transparence sur les négociations en cours avec les pilotes, et souligne : "