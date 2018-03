Grève Air France : le SPAF prédit une mobilisation aussi forte que le 22 février

"Une compagnie qui rembourse 2 milliards d'euros de dette (soit 56% environ de sa dette totale) en une seule année pourrait se permettre d’augmenter ses personnels sans risquer la faillite ou la décroissance"

A quelques jours de la grève d'Air France, le patron du groupe franco-néerlandais Jean-Marc Janaillac a assuré dans les pages du JDD que l'entreprise ne pouvait pas accorder la hausse des salaires de 6% réclamée par les employés.Son intervention dans les pages du JDD n'a pas convaincu le syndicat des Pilotes d'Air France (SPAF). Il estime dans son communiqué du 19 mars. L'organisation déplore :Par ailleurs, le syndicat dénonce l'absence du patron du groupe ainsi que celle du DG de la compagnie lors des négociations sociales.Face à cette colère grandissante au sein de l'entreprise, le SPAF estime que les grèves des 23 et 30 mars vont connaitre la même mobilisation que le mouvement du 22 février. Les pilotes et la direction semblent se rejoindre au moins sur un point : la lourdeur des taxes aériennes pour les compagnies aériennes. Le SPAF estime que les efforts de compétitivité doivent. Toutefois, il sera plus efficace de défendre cette position lors des Assises du Transport Aérien qui ouvre ce mardi 20 mars qu'au sein de la société.