Grève Belgique : Brussels Airlines annule plus de deux tiers de ses vols, le 13 février

"Avec les informations disponibles à l’heure actuelle à propos de l’ampleur probable de la grève nationale, Brussels Airlines a décidé de réduire son offre à l’aide de 122 vols supplémentaires. Au total, la compagnie aérienne supprime 68% des vols planifiés à l’origine pour ce jour, impactant malheureusement 11.288 passagers".

"clients d’adapter leurs itinéraires de voyage bien en avance et ainsi minimiser un maximum le niveau de perturbation et d’inconfort généré par la grève nationale".

La grève générale du 13 février 2019 , organisée par 3 syndicats belges (CSC, FGTB et CGSLB), devrait être très suivie en Belgique, notamment dans le secteur aérien.Ainsi après une première vague de surpression de ses vols , Brussels Airlines a annulé de nouvelles liaisons dont des dessertes françaises.Elle explique dans un communiquéL'entreprise précise avoir pris cette mesure pour permettre auxLa liste des fréquences annulées le 13 février est publiée sur cette page. De plus, le transporteur propose aux passagers concernés des solutions de voyage alternatives. Les clients dont la liaison a été supprimée et qui ne souhaitent plus partir peuvent se faire rembourser intégralement leur billet.La demande peut être effectuée sur le site www.brusselsairlines.com/refund ou via les agences de voyage des passagers.Les voyageurs d'affaires ont tout intérêt à éviter les déplacements professionnels en Belgique le 13 février 2019. En effet, le secteur aérien n'est pas le seul à répondre à l'appel des organisations syndicales. Le transport ferroviaire sera également perturbé.