Grève SNCF : les abonnements "Fréquence" prolongés d'un mois

Petite consolation pour les voyageurs d'affaires pénalisés par la grève SNCF, les abonnements "Fréquence" qui les concernent directement (jusqu'à 50% de réduction sur tarifs pro) sont donc de fait gratuits un mois.La SNCF a déjà fait plusieurs gestes en faveur des voyageurs affectés par la grève. En Ile-deFrance, les abonnés Navigo (et Imagin'R pour les étudiants) sont remboursés à hauteur de 50% de leur forfait pour les mois d'avril et de mai. Les abonnés TER ont, eux, droit à 50% de réduction sur le mois de juin. Les abonnés TGV, TGV Max et Intercités ont enfin bénéficié d'une réduction de 30% sur leur abonnement de mai (ou de juin pour les Intercités), si moins d'un train sur trois a circulé sur leur ligne habituelle pendant les jours de grève en mars-avril. Le même principe est appliqué la période d'avril-mai.