Grève SNCF : le Passe Navigo remboursé à 50% en avril et mai

Joli mic-mac administratif en perspective puisque généralement les entreprises prennent également en charge la moitié du Pass de leurs salariés, mais le jeu peut en valoir la chandelle. Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités a acté avec la SNCF le principe d’un dédommagement significatif du Passe Navigo (et de la carte Imagine R) pour les mois d’Avril et de Mai pour les voyageurs utilisant les lignes SNCF en Île-de-France. La SNCF remboursera aux abonnés Franciliens 50% du Passe Navigo pour chacun des deux mois, avril et mai. " Pour les salariés qui bénéficient du remboursement employeur, ce geste commercial est l’équivalent de 2 mois de Passe Navigo ", souligne le communiqué de la SNCF.



Pour les lignes qui ont été littéralement sinistrées, sans train et sans alternative, notamment en Seine-et-Marne, il a été convenu le principe d’un geste complémentaire dont les modalités restent à définir.



Les modalités de dédommagement sont en cours d'élaboration, elles seront précisées sur un site dédié intitulé mondedommagement.transilien.com qui sera mis en place par SNCF à partir de mi-juin.