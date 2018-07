Grève des PNC Ryanair : jusqu'à 600 vols annulés les 25 et 26 juillet

"ces grèves sont totalement injustifiées et n'aboutiront à rien d'autre que de gêner des familles en vacances"

"salaire décent"

Ryanair a annulé 300 vols par jour en raison de la grève des hôtesses et stewards basés en Belgique, en Espagne et au Portugal, les 25 et 26 juillet prochains.Dans le détail, elle a supprimé chaque jour jusqu'à 200 des 830 vols quotidiens de ou vers la péninsule ibérique (24%), 50 des 180 liaisons quotidiennes de ou vers le Portugal (27%) et 50 des 160 fréquences quotidiennes de ou vers la Belgique (31%).Dans un communiqué, la direction de la compagnie irlandaise estime queLes équipages cabines italiens participeront également à la grève, le 25 juillet. Toutefois, selon le porte-parole de Ryanair, cet arrêt de travail ne devrait par perturber l'activité du réseau transalpin de la compagnie.Les PNC grévistes réclament unainsi que la rédaction des contrats de travail dans leur langue ou encore l'application du droit du travail national des bases, et non le droit irlandais.Ryanair assure avoir averti tous les passagers touchés par les annulations par sms ou email. Ils se sont vus proposer des vols alternatifs ou un remboursement de leurs billets.Par ailleurs, les grèves des pilotes irlandais programmées les 20 et 24 juillet sont maintenues. La direction de la low-cost et le syndicat Ialpa ne sont pas parvenus à trouver une entente lors de leur rencontre du 18 juillet.Ryanair estime que le mouvement de ce vendredi ne devrait pas impacter son programme de vol. Elle n'a pas encore donné ses prévisions pour l'action de mardi prochain.