Ryanair : une nouvelle grève des pilotes irlandais les 20 et 24 juillet

Après un premier jour de grève qui a conduit à l 'annulation de 30 vols jeudi, le syndicat IALPA qui représente les pilotes irlandais de Ryanair, a décidé de poursuivre le mouvement. Il appelle les navigants de la low-cost basés en Irlande à stopper le travail les 20 et 24 juillet prochains.L'organisation a reconnu que les négociations entamées mercredi dernier avec la direction avaient été positives mais aucun accord n'a été trouvé pour le moment.Par ailleurs, Ryanair fera également face à une action commune des PNC de plusieurs pays européens les 25 et 26 juillet . Les salariés basés en Belgique, au Portugal et en Espagne feront grève les 2 jours tandis que leurs collègues italiens stopperont uniquement le travail le 25 juillet.Les hôtesses et stewards de la low-cost souhaitent entre autres que leur direction suive le droit du travail national de ses bases, et non le droit irlandais.